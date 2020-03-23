تموين الشرقية: حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أى ممارسات احتكارية

الشرقية – إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنها أطلقت حملات رقابية لتشديد الرقابة على المحلات العامة وأماكن تخزين الأغذية والسلع والمنظفات والمطهرات، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية.

وأوضحت، فى تصريحات لها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بغلق المنشآت المخالفة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتصديا لمنع أى ممارسات احتكارية، كما تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عقد اجتماعا مع اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافى السكرتير المساعد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، فى حضور فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة .

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقوات الأمن لتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره وتنفيذ تعليمات الحكومة فى هذا الشأن، وكذلك تفعيل دور غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، والوقوف على أى بلاغات أو شكاوى واردة من المواطنين للتعامل معها فورا .

وقال المحافظ: "أراهن على وعى المواطن الشرقاوى للخروج من تلك الأزمة التى تواجه البلاد بالتزامه بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وغسل اليدين أولا بأول، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والحد من التجمعات".

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المديرية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس من خلال حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين وتقديم الإرشادات والنصائح لهم، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية .

بينما أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بحملة تطهير وتعقيم موسعه للمنشآت، أن يتعين على الطالب متابعة البرامج التعليمية من خلال قناة مصر التعليمية ومتابعة بنك المعرفة وموقع وزارة التربية والتعليم .

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، أن المديرية قامت بتشديد الرقابة على المحلات العامة وأماكن تخزين الأغذية والسلع والمنظفات والمطهرات للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بغلق المنشآت المخالفة .