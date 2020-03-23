تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بموانئ السعودية

إيمان حنا

رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذ فى مينائى جازان وفرسان لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من فيروس كورونا، وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والتدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة.

وشملت الإجراءات المتخذة تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في كل رحلة، بما يضمن إيجاد مسافات كافية بين الركاب، وتعقيم العبارات قبل وبعد كل رحلة، والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، وتزويد صالات الركاب بالتجهيزات اللازمة لتعقيم الركاب قبل وبعد كل رحلة، التي وجدت كل التجاوب من المسافرين من خلال المسارعة لتعقيم الأيدي وتجنب الازدحام، وتطبيق الإجراءات التي تنتهجها إدارتي ميناءي جازان وفرسان ضمن جهودهما المتزامنة مع الجهود الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا .

وكانت الجمارك السعودية قد أصدرت تعميمًا على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19) المتضمنة إيقاف هذه المنتجات وما أُعلن عنه سابقًا حيال إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفيروس التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).

وأوضحت الجمارك السعودية أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.