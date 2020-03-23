اليوم السابع
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تعقيم وتطهير مبنى إذاعة جنوب سيناء ..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 10:23 م
تعقيم وتطهير مبنى إذاعة جنوب سيناء ..صور تعقيم وتطهير مبني إذاعة وراديو جنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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قام فريق من العاملين بإذاعة بجنوب سيناء، من مذيعين ومهندسين وفنيين وإداريين بتطهير كامل مبنى إذاعة جنوب سيناء باستراحات العاملين بإشراف الإذاعي أسامة عفيفي مدير عام الإذاعة، في إطار حرص راديو جنوب سيناء هلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاعلام.

وقال الإذاعي محمد الحسن مدني رئيس إذاعة جنوب سيناء، إن الحملة تضمنت رش وتعقيم مختلف الاستوديوهات والمكاتب الإدارية في المبني من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار تعليمات ومتابعة وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة والوقاية من فيروس كورونا  وبالتعاون مع غرفة الفنادق وغرفة السياحة وجمعية المستثمرين بشرم الشيخ والمديريات الخدمية بالمحافظة التطهير والرش للفنادق والمنشآت السياحية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويتابع محافظ جنوب سيناء اجراءات التطهير لجميع الفنادق والمنشأت السياحية والحكومية أولا بأول.

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مبني اذاعة جنوب سيناء

تطهير

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فيروس كورونا

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مدير اذاعة جنوب سيناء

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