تعقيم وتطهير مبنى إذاعة جنوب سيناء ..صور

وقال الإذاعي محمد الحسن مدني رئيس إذاعة جنوب سيناء، إن الحملة تضمنت رش وتعقيم مختلف الاستوديوهات والمكاتب الإدارية في المبني من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار تعليمات ومتابعة وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة والوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع غرفة الفنادق وغرفة السياحة وجمعية المستثمرين بشرم الشيخ والمديريات الخدمية بالمحافظة التطهير والرش للفنادق والمنشآت السياحية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويتابع محافظ جنوب سيناء اجراءات التطهير لجميع الفنادق والمنشأت السياحية والحكومية أولا بأول.