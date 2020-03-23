تشميع نادى الشرقية الرياضى لمخالفته تعليمات رئيس الوزراء

الشرقية-فتحية الديب

شمعت قوة من حى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتنسيق مع قوة من قسم ثانى الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، نادى الشرقية الرياضى.

وكانت معلومات قد وردت إلى مديرية أمن الشرقية، وحى ثانى الزقازيق بتواجد عدد من الأعضاء داخل نادى الشرقية فى تمام الساعة التاسعة مساء بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، فتوجهت قوة من حى ثانى الزقازيق، برئاسة المحاسبة ثناء جميل، رئيس الحي، مع قوة من قسم ثانى الزقازيق، وتبين أن البوابة الرئيسية كانت مفتوحة و تواجد عدد من الأعضاء سنهم فوق الستين بالمخالفة وعدد من الموظفين وأمن النادي، وتم تشميع النادى لأن ذلك خرق لقرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه أفاد أحد أعضاء مجلس النادي، أن الأمن المتواجد بالنادي، وجوده مهم وضرورى لوجود خزنة بالنادى تستلزم تواجده.

وكان الدكتور ممدوح غراب، ّ محافظ الشرقية ، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سرادقات العزاء.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أى تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار فى غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تحوى تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.