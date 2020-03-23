ترامب: تم التصديق على خطة دعم لمواجهة كورونا لفائدة ولايتى واشنطن ونيويورك

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه صادق على خطة دعم لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد19"، لفائدة ولايتي واشنطن ونيويورك، لافتاُ إلى أنه تم منع استقبال الزبائن في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن هناك مساهمة كبيرة من القطاع الخاص الأمريكية لمواجهة الفيروس الصينى، وتابعت:"مساهمة القطاع الخاص كانت عظيمة".

وكان العديد من المواطنين فى أمريكا قد هربوا من ملل الحجر الصحى الكامل الذى سببة تفشى فيروس كورونا المستجد إلى الخروج إلى مناطق أمنة ونائية عن أماكن انتشار الفيروس والقيام ببعض الأنشطة التى تضفى حالة من البهجة والسعادة عليهم، قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كادلو، إن حزمة التحفيز التى يبحثها مجلس الشيوخ الأمريكى فيما يتعلق بفيروس كورونا ربما تتجاوز قيمتها تريليونى دولار.

وقال كادلو للصحفيين "الحزمة تمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي"، وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يصل إلى ما يزيد على تريليونى دولار، قال كادلو "هذا صحيح".

وأضاف قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن "هذه مشكلة ستستغرق أسابيع وشهورا وليس سنوات"، وقال كادلو إن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضا إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتا.