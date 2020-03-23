تجديد حبس 3 عاطلين لسرقة المتاجر بالإسكندرية

الاسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار أحمد محمود سليمان رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، بتجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المتاجر واخفائها، وكان تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط وحدة مباحث القسم، بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 8 وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النيه عاطل، مقيم بدائرة القسم، "تم ضبطه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.