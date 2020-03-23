تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة الجزئية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطلين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في حدائق القبة، وذلك بأسلوب المفتاح" المصطنع ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا مفاده قیام شخصين بعرض سیارة ماركة هیونداي النترا للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمتها الحقیقیة بإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة ما ورد من معلومات، تم مجاراتهما والاتفاق معهما على شراء السیارة مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنیه، والاتفاق على التقابل بأحد المقاهي .

بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق علیه تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما وتبین أنهما كل من "رضا. س"، 26 سنة، عاطل والمطلوب التنفیذ علیه في قضیة "سرقة" والمقضي فیها بالحبس سنة عاطل، و وليد.ج عاطل السابق اتهامه في 3 قضایا آخرها "سرقة وسائل نقل" "شروع في سرقة" والمقضي فیها بالحبس سنة وضبط بحوزتهما السیارة المسروقة.

وبمواجهتهما بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السیارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فیها بالبیع لعمليه " سئ النية " .

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت نبحبس المتهم على ذمة التحقيق .