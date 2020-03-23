تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى بسبب كورونا

رويترز

قررت باكو اليوم الإثنين تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات والمقرر فى 7 يونيو المقبل بسبب تفشى فيروس كورونا ليتأجل من جديد انطلاق موسم البطولة هذا العام.

وجاء التأجيل الأخير بعد إلغاء سباقى الجائزة الكبرى فى أستراليا وموناكو وتأجيل سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا.

وبالتالى فإن السباق المقبل هو سباق جائزة كندا الكبرى الذى من المقرر إقامته فى مونتريال فى 14 يونيو لكن إقامته تبقى غير مؤكدة فى ظل استمرار انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم.