بعد حظرها منذ 60 عاماً.. بريطانيا تدرس استخدام رسائل الدخان للتوعية من كورونا

كتب محمد جمال

تدرس الحكومة البريطانية مقترحاً بإعادة رسائل الدخان الناتج من عوادم الطائرات بعد حظرها منذ 60 عاماً، والذي كان يتضمن طائرات ينبعث منها الدخان في الهواء على ارتفاع يراوح من 7000 إلى 14000 قدم، مع ظهور الرسائل لمدة 4 دقائق تقريباً.

ويذكر وفقاً لموقع "مترو" الإخباري الذي نشر المقترح مع صورة لرسالة دخانية بالسماء كُتب فيها: «اغسل يديك» بالإنجليزية، أنه قد تم حظر الكتابة على الهواء باستخدام طائرات متعددة الأشكال عام 1960 حرصاً على إجراءات السلامة، ولكن وزارة النقل طرحت مشاورة عامة حول إلغاء الحظر مجدداً.

وأوضحت وزارة النقل أنها تريد تعديل اللوائح اعتباراً من عام 1995 للسماح بالقيام بالأنشطة الإعلانية لخطوط الطيران والكتابة على الهواء بشكل قانوني، فضلاً عن إمكانية استخدامها في الأحداث الجماعية في الهواء الطلق مثل المهرجانات الموسيقية والتجهيزات الرياضية، أو حتى الرسائل الخاصة الشخصية كأعياد الميلاد والرسائل العاطفية، لا سيما أن رسائل الدخان ستحقق ما يقارب 4 ملايين جنيه إسترليني من عائدات الضرائب في 5 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تولد الرسائل الدخانية على الهواء نشاطاً ملحوظاً في العروض الجوية الحالية ويمكن للأفراد استخدامها في الرسائل الشخصية مثل عروض الزواج أو احتفالات عيد الميلاد وغيرها، الأمر الذي يؤكد ضرورة انخفاض الانبعاثات الإضافية المحتملة الناتجة عن أنشطة القفز بالكتابة أو الكتابة في السماء، وأن يكون تأثيرها ضئيلاً بشكل عام على انبعاثات الرصاص في المملكة المتحدة.