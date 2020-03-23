بعد تصنيع كمامات ومطهرات بسعر التكلفة.. تعرف على معارض الإنتاج الحربى

ينشر اليوم السابع، معارض ومنافذ الانتاج الحربى، التى توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهى كالتالى
_ التحرير 7 ميدان التحرير أول طلعت حرب
_رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين
_روكسي 2 شارع النادي ميدان روكسي
_ الهرم 5،4 شارع شكري عمارات الضباط
_جسر السويس 7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط
_ شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور
_الهايكستب داخل الشركة شارع جوزيف تيتو
_الزاوية الحمراء 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي
_شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران
_الحرية 66 طريق الحرية الأسكندرية
لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الأسكندرية
_ مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الأسكندرية
_ دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد
_ العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي
_ رأس البر شارع 103 عشة 47
_ بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة
_ طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز
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