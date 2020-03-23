بعد تصنيع كمامات ومطهرات بسعر التكلفة.. تعرف على معارض الإنتاج الحربى

كتب زكى القاضى

ينشر اليوم السابع، معارض ومنافذ الانتاج الحربى، التى توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهى كالتالى

_ التحرير 7 ميدان التحرير أول طلعت حرب

_رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين

_روكسي 2 شارع النادي ميدان روكسي

_ الهرم 5،4 شارع شكري عمارات الضباط

_جسر السويس 7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط

_ شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور

_الهايكستب داخل الشركة شارع جوزيف تيتو

_الزاوية الحمراء 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي

_شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران

_الحرية 66 طريق الحرية الأسكندرية

لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الأسكندرية

_ مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الأسكندرية

_ دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد

_ العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي

_ رأس البر شارع 103 عشة 47

_ بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة

_ طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز