اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 11:50 م
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بعد تصنيع كمامات ومطهرات بسعر التكلفة.. تعرف على معارض الإنتاج الحربى

الإثنين، 23 مارس 2020 10:56 م
بعد تصنيع كمامات ومطهرات بسعر التكلفة.. تعرف على معارض الإنتاج الحربى تعقيم كورونا
كتب زكى القاضى

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ينشر اليوم السابع، معارض ومنافذ الانتاج الحربى، التى توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهى كالتالى 
 
 
_ التحرير  7 ميدان التحرير أول طلعت حرب
_رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين
_روكسي  2 شارع النادي ميدان روكسي
_ الهرم 5،4  شارع شكري عمارات الضباط
_جسر السويس  7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط 
_ شبرا الخيمة  شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور
_الهايكستب  داخل الشركة شارع جوزيف تيتو
_الزاوية الحمراء  187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي
_شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران
_الحرية 66 طريق الحرية الأسكندرية 
لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الأسكندرية 
_ مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الأسكندرية 
_ دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد
_ العاشر من رمضان  عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي
_ رأس البر شارع 103 عشة 47
_ بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة
_ طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز
 
 

الانتاج الحربى

العصار

مطهرات وكمامات

منافذ الانتاج الحربى

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