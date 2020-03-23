برنامج الأغذية العالمى يقدم دورات تدريبية للعاملين بالسياحة فى صحة وسلامة الغذاء

كتبت آمال رسلان

تتعاون وزارة السياحة والاثار مع لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة للأمم المتحدة لتقديم دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبل، تتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية و الفندقية.

كما اتفق الجانبان، خلال اجتماع مشترك جمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى على العمل المستمر لضمان صحة وسلامة الغذاء فى الفنادق والمطاعم السياحية فى مصر بجميع أنواعها، ورفع كفاءة وتطوير نظم تخزين الأغذية والمشروبات، واتباع الطرق المثلى فى تخزينها.

تبدأ غرفة المنشآت الفندقية فى التفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر على صحة وسلامة الغذاء، وذلك من خلال شركة Preverisk العالمية، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للتفتيش على الفنادق خلال فترة توقف الطيران والتى تستمر حتى نهاية مارس.

وستبدأ الشركة عملها بمحافظة الأقصر وسوف تعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة الي تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم فى الفنادق واجراء الاختبارات الخاصة بال swamp tests من مناطق انتقائية فى الفنادق (غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية).

كذلك ستتولى الشركة القيام بتدريب العاملين علي طرق التصرف المثلي في حالة وجود حالة إصابة في الفندق، عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

كان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، قد أكد على ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك و تي يو ڤى نور) للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.