باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. "ميركل" فى الحجر الصحى وإصابة وزيرة فرنسية بكورونا.. إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة وفرنسا تسجل 1559 إصابة.. وسويسرا تسجل 900 حالة خلال 24 ساعة

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

سويسرا تسجل 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت سويسرا 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في ارتفاع قياسي لحالات الاصابة فى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

فرنسا تعلن تسجيل 1559 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الاحد، بتسجيل 112 وفاة جديدة بـ كورونا ليرتفع العدد إلى 674، واكدت بتسجيل 1559 إصابة جديدة بـ كورونا⁩ خلال 24 ساعة.

إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قال مسؤولون في إيطاليا اليوم الأحد إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

متحدث باسم المستشارة الألمانية: ميركل ستخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب أصيب بكورونا

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد إن ميركل ستخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب جاءت نتائج فحوصاته إيجابية لفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن ميركل ستواصل العمل من المنزل وستخضع لفحوصات متكررة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتحدث إن من السابق لأوانه إجراء اختبار حاسم لها في الوقت الراهن.

الصين ترسل 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى اليونان

أرسلت الصين 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى اليونان لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حسب ما ذكرت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

سوريا تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، ، أن سوريا أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أكدت حرصها على الاضطلاع بواجباتها الوطنية في صون الوطن وحماية أبنائه من أي أخطار أو تهديدات مشيرة إلى أنها وضماناً لسلامة جميع المقاتلين اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.

إصابة مغنى الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو بفيروس كورونا

أعلن مغنى الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو، اليوم الأحد، أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا وأنه بدأ عزل نفسه مع أسرته.

وكتب دومينجو على فيسبوك "نحن جميعا بصحة جيدة حاليا لكننى أصبت بالسعال والحمى وقررت الخضوع للفحص، وجاءت النتيجة إيجابية".

كنائس أفريقيا تستبدل معقم الأيدى بالماء المقدس وتذيع الصلاة بدلا من حضور المصلين

صار معقم الأيدى بديلا للماء المقدس فى كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية فى نيروبي وحضر مصلون أقل بكثير من المعتاد لكن قداس الأحد أقيم رغم كل شيء.

وقال الأب ديفيد كاموموي في عظته أمام نحو 300 مصل عوضا عن حضور معتاد قوامه نحو 5000 مصل "مشيئة الرب أن نعبده في الكنيسة"، مضيفا "دعونا نصلي، عسى أن يحفظنا الرب سالمين".

وزيرة البيئة فى فرنسا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت إيمانويل وارجون وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الإيكولوجيا (البيئة)، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس.

بريطانيا تطلب من الأكثر عرضة للخطر البقاء بالمنزل 12 أسبوعا لمكافحة كورونا

قال وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، اليوم الأحد، إن بلاده ستطلب من مليون ونصف من مواطنيها الأكثر عرضة للخطر أن عليهم البقاء فى المنزل طوال الأسابيع الاثني عشر المقبلة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

عمدة نيويورك: مستشفيات المدينة ستشهد نقصاً كبيرا بالمعدات بسبب كورونا

أفادت القناة الأولى المصرية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل أن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، قال إن مستشفيات المدينة ستشهد نقصاً كبيرا بالمعدات خلال 10 أيام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

الرئيس الجزائرى: تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد مستلزمات لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار بشكل عاجل لاستيراد كل المواد الصيدلية والملابس الواقية وأجهزة التحليل بالعدد الكافى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وطالب الرئيس تبون خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء الجزائرى اليوم الأحد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، بإشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية فى البحث عن مصدرى هذه المستلزمات عبر العالم