انسداد خطوط الصرف بكاليفورنيا لاستخدام المواطنين الأقمشة بديلا لورق التواليت

كتب محمد جمال

عانت خطوط الصرف الرئيسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية من انسداد كبير بسبب استخدام المواطنين لقطع القماش المقطعة بديلا عن ورق التواليت بسبب النقص الكبير الذى تعانى منه المتاجر منه بسبب أزمة كورونا، مما دعا المواطنين لتخزين كميات كبير من ورق التواليت إلا أنه مع الوقت ينفذ ولكن بدون بديل ليلجأ المواطنون لتلك الحيلة لتسبب انسداد كبير فى مواسير الصرف الرئيسية بالولاية.

وحذرت السلطات الأمريكية بحسب صحيفة " ديلى ميل" البريطانية من استخدام المواطنين لتلك الأقمشة بسبب خطورتها الصحية حيث تسبب تلك الأقمشة إلى انسداد مواسير الصرف ورجوع المياة الملوثة مرة أخرى إلى الأحواض والمرحاض مما يشكل خطرا كبيرا لانتشار فيروس كورونا على مستوى الولاية.



ديلى ميل

وأرسل حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، رسالة إلى الرئيس ترامب، قال فيها "نتوقع أن ما يقرب من 56٪ من سكان ولايتنا - 25.5 مليون شخص - سوف يصابون بالفيروس على مدى ثمانية أسابيع".

وأضاف حاكم كاليفورنيا إنه "في بعض أجزاء الولاية، يتضاعف معدل الإصابات كل أربعة أيام".

وكانت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية قررت إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون، حيث بدأت السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، فى إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض.

وأضاف التقرير عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله:"نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".