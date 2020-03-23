اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 01:43 م
خالد صلاح
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اليونان تحظر الرحلات من بريطانيا وتركيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:23 م
اليونان تحظر الرحلات من بريطانيا وتركيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا كورونا
رويترز

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علقت اليونان اليوم الاثنين الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وتركيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى الوقت الذي بدأ فيه سريان حظر تجول فى البلاد.

بدأ تطبيق الحظر الساعة 0400 بتوقيت جرينتش (السادسة صباحا بتوقيت أثينا) اليوم الاثنين 23 مارس وينتهى 1300 بتوقيت جرينتش فى 15 ابريل.

وقال قرار وزارى إنه إجراء مؤقت ووقائى فى إطار جهود أخرى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وشهدت اليونان أمس الأحد أكبر ارتفاع لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى يوم واحد بلغت 94 حالة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 624 حالة مع ارتفاع الوفيات إلى 15 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء حظر التجول مع بعض الاستثناءات لتقييد حركة الأفراد وهو القرار الأحدث ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس. وأغلقت اليونان بالفعل حدودها أمام مواطنى الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والقادمين من إيطاليا وإسبانيا.

وانتشرت قوات الشرطة في شوارع أثنيا اليوم الاثنين لفرض حظر التجول الذي يسمح للأفراد بالخروج فقط بتصاريح خاصة.

 

 

 


كورونا

اليونان

تركيا

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

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