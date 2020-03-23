اليوم السابع
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الولايات المتحدة الأمريكية تطلق سراح آلاف المساجين لمنع تفشى"كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 09:59 ص
الولايات المتحدة الأمريكية تطلق سراح آلاف المساجين لمنع تفشى"كورونا" الرئيس ترامب
هند المغربي

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قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون، حيث بدأت السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، فى إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف التقرير عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله:"نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".

يأتى ذلك بعد أن سجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعا هائلا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" ، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة، ما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابا.

 


امريكا

كورونا

مساجين

فيروس كورونا

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