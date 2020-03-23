النيابة تطلب تقريرا بحجم خسائر استوديو الهرم بعد اشتعال النيران به

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقريرا مفصلا بتقدير حجم الخسائر التى لحقت بأحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم؛ جراء الحريق الذى اندلع أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية داخل الاستوديو، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وأظهرت المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لموقع الحريق السبت الماضى، أن النيران التهمت بعض محتويات الاستوديو والمعدات المستخدمة فى عملية التصوير، وأدت إلى تفحمها، وتم رفع الأدلة الجنائية بواسطة رجال المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسل فى منطقة الهرم دون وقوع وقوع مصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بستوديو المسلمى فى منطقة الهرم، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من خلال المعاينة، أنه أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة وتم فرض كردون أمنى لمنع تمدد النيران لباقى المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.