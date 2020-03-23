اليوم السابع
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النيابة تطلب تقريرا بحجم خسائر استوديو الهرم بعد اشتعال النيران به

الإثنين، 23 مارس 2020 03:36 م
النيابة تطلب تقريرا بحجم خسائر استوديو الهرم بعد اشتعال النيران به جانب من الحريق
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقريرا مفصلا بتقدير حجم الخسائر التى لحقت بأحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم؛ جراء الحريق الذى اندلع أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية داخل الاستوديو، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وأظهرت المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لموقع الحريق السبت الماضى، أن النيران التهمت بعض محتويات الاستوديو والمعدات المستخدمة فى عملية التصوير، وأدت إلى تفحمها، وتم رفع الأدلة الجنائية بواسطة رجال المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل ستوديو تصوير مسلسل فى منطقة الهرم دون وقوع وقوع مصابين. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بستوديو المسلمى فى منطقة الهرم، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق. 
 
وتبين من خلال المعاينة، أنه أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة وتم فرض كردون أمنى لمنع تمدد النيران لباقى المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:
 
- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.
 
- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.
 
-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم
 
-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .
 
- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.
 
- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.
 
- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.
 
-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات
 
- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.
 
- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
 
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.
 
- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.
 
-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.
 
- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.
 
- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.
 
- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
 
- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.

 


حريق استوديو

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