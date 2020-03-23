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الملك محمد السادس يكلف الطب العسكرى بالتعاون مع المدنى لمكافحة وباء كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:05 ص
الملك محمد السادس يكلف الطب العسكرى بالتعاون مع المدنى لمكافحة وباء كورونا الملك محمد السادس عاهل المغرب
الرباط /أ ش أ/

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كلف الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، الطب العسكرى بشكل مشترك مع نظيره المدنى بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد19".

وأوضح بيان للديوان الملكى صادر الليلة، أن التعليمات التى وجهها الملك محمد السادس لعبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ، ومحمد حرمو قائد الدرك الملكى المغربي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية محمد العبار، تهدف إلى التغلب و محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته كذلك لتعبئة وسائل الطب العسكرى لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبى وشبه الطبى للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 23 مارس 2020.

وحث الملك محمد السادس فى هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل فى إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بها.

 


الملك محمد السادس

الطب العسكرى

وباء كورونا

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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