اليوم السابع
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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 33453 حالة إصابة بكورونا و400 وفاة

الإثنين، 23 مارس 2020 07:52 م
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 33453 حالة إصابة بكورونا و400 وفاة تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 18185 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس  مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في 20 مارس .

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.


وفيات كورونا

كورونا

فيروس كورونا

امريكا

مراكز امريكيه

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