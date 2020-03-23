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الصحة المغربية تعلن ارتفاع عدد الحالات التى تعافت من كورونا لـ 5

الإثنين، 23 مارس 2020 09:11 م
الصحة المغربية تعلن ارتفاع عدد الحالات التى تعافت من كورونا لـ 5 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من "فيروس كورونا" إلى 5 حالات وعدد 3 حالات شفاء التي كانت إلى حدود يوم أمس الأحد.

وكشف اليوبي، خلال مؤتمر صحفى الاثنين، أن حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء، ليصبح عدد إجمالي حالات الشفاء في المغرب هو 5 حالات تأكد خلوها من الوباء بعد إجراء التحاليل المخبرية النهائية.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، بشفاء حالتين اليوم الاثنين بمنطقة الرباط سلا القنيطرة؛ حالة واحدة بالرباط، وأخرى بمدينة تمارة.

أما العدد الإجمالي للوفيات فلم يتغير، بحسب اليوبي، مستقرا في 4 وفيات، وهي التي كانت قد سجلت في جهة الدار البيضاء سطات وحالة بمنطقة الرباط سلا القنيطرة وأخرى بمنطقة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات التي تم استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية ما مجموعه 643 حالة مستبعدة، كما تمت إلى حدود اليوم مراقبة 2798 شخصاً خالط المصابين بـ"فيروس كورونا" في المغرب، لا يزال منهم قيد المراقبة الصحية 2117 شخصاً.

وكشفت النتائج، وفق المسؤول بوزارة الصحة المغربية، أن 60 من هؤلاء المخالطين كانوا عبارة عن حالات محتملة للمرض، بينما 22 منهم أبانت التحاليل المخبرية إصابتهم بـ"فيروس كورونا".

 

 

 


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