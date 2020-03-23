الشرطة التركية تطارد امرأة هربت من الحجر الصحى لتدنى مستوى الخدمة

كتب مصطفى عنبر

قامت امرأة تركية قيل إنها تخضع للحجر الصحي في مستشفى تقسيم إيلكيارديم بالهرب ، وذلك لتدنى مستوى الخدمة التي تقدمها مراكز الحجر الصحى في تركيا.

وقال الموقع الإلكترونى التركى "يانى تشاك" المعارض أنه تم القبض على المرأة من قبل فرق الشرطة في تقسيم. بعد الإبلاغ عن الوضع ، حيث قامت الفرق الطبية التي جاءت إلى مكان الحادث بنقل المرأة إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

وأوضح الموقع التركى أنه تم تطهير المنطقة التي أوقفت فيها المرأة بعد نقلها إلى سيارة الإسعاف من قبل مسئولو التنظيف في بلدية بيوجلو.

من جهته ، قال فخر الدين كوجا ، وزير الصحة التركي ، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل الى 30 مرتفعا بذلك 9 حالات وفاة في أخر 24 ساعة . كما أنه وصل عدد المصابين إلى 1236 حالة إيجابية حتى الآن. وفا لموقع يانى تشاك التركى.

من جهة أخرى ، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا تمنع فيه كل من تجاوز الـخامسة والستين من عمره ومن يعانون من أمراض مزمنة من الخروج من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، ذلك القرار أثار تساؤلا حول تنفيذه على رؤساء الأحزاب، ممن تخطت أعمارهم الـ65 عامًا