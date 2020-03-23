اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة تبحث حل مشكلات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية على تصاريح الحماية المدنية

الإثنين، 23 مارس 2020 01:58 م
السياحة تبحث حل مشكلات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية على تصاريح الحماية المدنية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بوفد من الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشات السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.

وأوضح عبد الفتاح العاصى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشات الفندقية القائمة علي تصاريح الحماية المدنية والعمل على سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة إلى إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من أخطار الحريق.

واعتمد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكود الخاص بالحماية المدنية لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، الذى تم التوافق عليه مع غرفة المنشآت السياحية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء. وأصدر الوزير، القرار رقم 526 لسنة 2019، الذى نص فى مادته الأولى على: "يتم العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق للفنادق القائمة بالفعل".

كما كلف في المادة الثانية المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بنشر مجلد الكود الجديد والتدريب على تنفيذه. وينطبق الكود نفسه على الفنادق العائمة المقرر إنشاؤها، فى حين سيتم مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالفنادق القائمة لتتطابق مع تلك المعايير، مع منحها الفرصة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

و أبلغت غرفة الفنادق اعضائها بمنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق الكود المصرى الموحد لاشتراطات السلامة، لافتا إلى أنه بداية من فبراير المقبل سيبدأ تطبيق الكود إجباريا على جميع الفنادق بشكل رسمى.

ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.


اخبار مصر

اخبار اليوم

الحماية المدنية

الفنادق العائمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة