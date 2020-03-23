اليوم السابع
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السعودية.. تقليص عدد العاملات فى الحرمين الشريفين

الإثنين، 23 مارس 2020 09:38 م
السعودية.. تقليص عدد العاملات فى الحرمين الشريفين مكة المكرمة
وكالات

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الشؤون النسائية والإدارة العامة للموارد البشرية بتقليص عدد العاملات والموظفات في الحرمين الشريفين، ليقتصر العمل على من لهن علاقة بالخدمات الضرورية المباشرة وعلى قدر حاجة العمل،

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذلك ضمن جهود الرئاسة في رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وعدم انتشار العدوى، وتقديرا لوضع المرأة في ظل الظروف الراهنة ومنع التجول ولزوم القرار في البيوت طاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح، أن كل من يعيش في وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين هو مسؤول عما يقوم به من احترازات للحد من انتشار الفايروس،مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ النفس والأرواح والتغلب على هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع.


الحرمين الشرفيين

العاملات بالحرمين

السعوديه

كورونا

تفشى كورونا

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