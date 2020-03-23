الدنمارك تمدد الحجر الصحى الشامل فى البلاد أسبوعين إضافيين لمواجهة كورونا

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أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسون، اليوم الاثنين، تمديد فترة الحجر الصحى العام فى أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 13 أبريل، وأوضحت فريدريكسون - خلال مؤتمر صحفى - الإجراءات التى تم تمديدها حتى 13 أبريل؛ ومنها إغلاق المدارس ورياض الأطفال، والنوادى الليلية والمقاهى والمطاعم والمسارح ومراكز التسوق، وكذلك إغلاق جميع المؤسسات الثقافية العامة مثل الكنائس والمكتبات.

كما سيبقى موظفو القطاع العام من ذوى الوظائف غير الحيوية فى العمل من منازلهم، وسيظل الحظر على التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص سارى المفعول، بحسب فريدريكسون.

كما صدر بيان عن الحكومة الدنماركية طلبت فيه أيضًا من المواطنين الاستمرار فى تجنب الاتصال الاجتماعى حتى خلال فترة أعياد الربيع الممتدة من 10 إلى 13 أبريل.

يأتى ذلك فيما صرح المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية سورين بروسترم بأن علماء الأوبئة فى الحكومة يتوقعون الآن أن يصل الوباء إلى ذروته فى غضون أربعة أسابيع.

وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الدنمارك 1450 فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة.

يذكر أنه فى 11 مارس الجاري، فرضت الدنمارك تدابير الحجر الشامل فى أنحاء البلاد لمدة أسبوعين للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، لتصبح ثانى بلد أوروبى يتخذ هذا الإجراء بعد إيطاليا.