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الداخلية تنفى فرض حظر التجوال فى البلاد وتحذر من صفحات مزورة منسوبة للوزارة

الإثنين، 23 مارس 2020 03:30 م
الداخلية تنفى فرض حظر التجوال فى البلاد وتحذر من صفحات مزورة منسوبة للوزارة
كتب محمود عبد الراضى

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نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلاً ، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وتحمل إسم " الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية " تحت عنوان  (www.facebook.com/moiegy ) .. وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية .

 


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