اليوم السابع
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الخوف والفزع من كورونا يزيد من حالات الإصابه بالقولون العصبى..لهذا السبب

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 م
الخوف والفزع من كورونا يزيد من حالات الإصابه بالقولون العصبى..لهذا السبب القولون العصبى
كتبت هند عادل

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متلازمة القولون العصبى من الأمراض الأكثر شيوعا عند النساء أكثر من الرجال وتوقع الأطباء والخبراء أن تزيد معدلات الاصابه بالقولون العصبى خلال هذه الأيام نظرا لارتفاع مستويات الخوف والقلق والاكتئاب لانتشار فيروس كورونا بدول العالم وهو ما يمثل ضغط نفسى وعصبى كبير على الجميع.

وكشف تقرير لصحيفة  repubblicaLAالإيطاليه قالت الدكتورة مارينا المتخصصة في أمراض النساء وعضو الجمعية الإيطالية لعلم المناعة العصبية العصبية النفسية أن متلازمة القولون العصبى والتى تصيب النساء أكثر من الرجال  مشكلة ترتبط غالبًا بزيادة الاكتئاب لدى النساء، وهى حاله متعددة العوامل في انتشارها مضاعفة عند النساء مقارنة بالرجال. "غالبًا ما يرتبط هذا الاضطراب بمتلازمات متكررة أخرى، مثل الصداع النصفي والصداع وآلام الظهر والألم العضلي الليفي والتعب وألم الحوض المزمن.

مؤكده أن هذه الحاله المرضية لمتلازمة القولون العصبى يمكن أن تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل  حالة الطوارئ التاجية لفيروس كورونا، على وجه التحديد لأن البيئة تؤثرعلى القلق العام الناجم عن الخوف من العدوى يمكن أن يكون له تداعيات على الأمعاء.

كما أن العوامل النفسية والاجتماعية تؤثر بشكل كبير فى الإصابة بالقولون العصبى حيث أن هناك عائلات بأكملها تعاني منه .

 

وأوضحت الطبيبة الايطالية أن المزاج والقلق يلعبان دورهما فى عوامل الإصابه بالقولون العصبى فالجميع قد عانى من متلازمة القولون العصبي قبل مقابلة عمل أو فحص وهو أمر فسيولوجي تمامًا لأن محور الضغط يحاول إفراغ الأمعاء لتقلصها وتتفاعل بشكل أفضل مع الإجهاد ولكن إذا أصبح هذا الموقف مزمنًا واستمر لعدة أيام وشهور وسنوات فأنه لليس من السهل علاجه،و يجب تخصيص العلاج بدءًا من تحليل الميكروبيوم من أجل مراجعة نمط الغذاء .

وأكدت الطبيبة الايطاليه على أن الجميع فى حاجة إلى إطعام البكتيريا المفيدة التى تعيش فى الامعاء والتي تتغذى على الألياف، قائلة" لذلك إذا أردنا إطعام الكائنات الحية الدقيقة لدينا، فنحن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية من الألياف، يوصى الآن باستخدام الدقيق المكرر أو الكربوهيدرات البسيطة بأقل قدر ممكن ".

 

 


كورونا نيوز

كورونا

فيروس كورونا

القولون العصبى

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