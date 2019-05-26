سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انتبه.. أصحاب الحيوانات الأليفة معرضون لخطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

الأحد، 26 مايو 2019 03:30 ص
انتبه.. أصحاب الحيوانات الأليفة معرضون لخطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبى قولون عصبى - صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم
إضافة تعليق
كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن وجود حيوانات أليفة فى المنزل قد يعرضك لخطر أكبر لمتلازمة القولون العصبى.
 
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم قطط أو كلاب أو حتى أسماك فى المنزل سيكون لديهم متلازمة القولون العصبى "IBS" أعلى بـ1.26 مرة من تلك الذين يضعون حيوانتهم خارج المنزل.
 
وأوضح الباحثون من جامعة ولاية تينيسي الشرقية أن التواجد حول حيوانك الأليف يمكن أن يقلل من البكتيريا الجيدة فى الجسم "الميكروبيوم" ويساهم فى تطوير القولون العصبي.
 
وتمتلك حوالي 85 مليون أسرة وأفراد حيوانات أليفة، أي ما مجموعه 77 مليون كلب و58 مليون قطط وعدة ملايين أخرى من الأسماك والطيور والخيول والأرانب وأكثر - في الولايات المتحدة وحدها.
 
والعديد من الدراسات وحتى CDC تمد الفوائد الصحية لملكية الحيوانات الأليفة، بما في ذلك كل شيء من علاج الشعور بالوحدة لخفض ضغط الدم.
 
وبالطبع، شهد العقد الماضي أن تصبح الحيوانات الأليفة نفسها "علاجات"، مع وجود الآلاف من حيوانات الدعم العاطفى المسجلة فى الولايات المتحدة.
 
لكن هم أكثر عرضة للديدان والأمراض التى تنقلها البراغيث ومن خلال تحليل البيانات على 2883 مريضًا، وجد فريق البحث أن نسبة تطوير القولون العصبى إذا كنت تمتلك حيوانًا أليفًا هى 1.26.
 
وأضاف الباحثون أنه عندما ترحب بحيوان أليف فى منزلك، فأنت ترحب بكل ما يتعلق به من تساقط الشعر والجلد الميت، والعث، والقراد، والبراغيث، والذباب، والبعوض التى تتبعه أيضًا.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

علاج التهاب القولون بالأدوية والجراحة

اعراض التهاب القولون التقرحى أبرزها الاسهال

تعرف على أسباب وأعراض القولون العصبي

لمرضى القولون العصبى.. هتأكل وتشرب إيه فى رمضان

قولون عصبى

حيوانات اليفة

القولون

التهاب القولون

القولون العصبى

تربية الحيوانات الاليفة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة