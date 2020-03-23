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التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 ص
التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى، متابعة مناهجهم من خلال البرامج التعليمية على قنوات التليفزيون المصرى، أما طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال بنك المعرفة المصرى.

وكان أولياء الأمور تساءلوا عن آلية استفادة طلاب الثانوية العامة من المناهج عقب إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وقالت مصادر، إن السنتر ليس وسيلة مشروعة لحصول الطالب على المنهج الدراسى وإنما المدرسة، لافتة إلى أن القنوات التعليمية بديلا للمدرسة بعد قرار إعلاقها كإجراء اخترازى من فيروس كرورنا المستجد، وتتابع الوزارة مدى استفادة الطلاب منها لأن بها أفضل المعلمين وأصحاب خبرة كبيرة، مشددة على أن تلك الظروف التى يمر بها الترم الدراسى ستؤخذ فى الاعتبار لدى الوزارة.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.

 


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