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التعليم تغلق باب التقدم للراغبين في العمل كملاحظين بامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:00 ص
التعليم تغلق باب التقدم للراغبين في العمل كملاحظين بامتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لغلق باب التقدم للراغبين في العمل كمراقبين وملاحظين ومقدرى درجات للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2019،2020، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم فتح باب التقدم لتسجيل البيانات إلكترونيا خلال الفترة الماضية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

 

وقالت مصادر مسئولة، إنه سيتم اختيار الأعضاء وفقط ضوابط محددة على رأسها عدم وجود أي مانع قانونى وفق نشرة الموانع التي حددت موانع عدم المشاركة في أعمال الامتحانات، موضحة أنه سيتم تجهيز خطابات الندب فور انتهاء فترة التسجيل الإلكترونى.

 

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2019، 2020 

 

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، أن جميع الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني سوف تسير وفق المواعيد المحددة لها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى حتى الآن ولا يوجد أى تغيير ، مضيفة أن امتحانات الثانوية العامة، مرتبطة بتنسيق جامعات وايضا تظلمات وامتحانات دور ثان، وكلها محددة وفق خطة زمنية معينة.

 

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد إن الوزارة لديها غرفة أزمات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع، مشيراً أن شائعات تأجيل الدراسة فى التعليم الأساسى أكثر بكثير من التعليم العالى في الجامعات، مضيفا: "للأسف كثير من جروبات السوشيال ميديا لم يقتصر دورها فقط على بث شائعات تعليق الدراسة بل إمتد إلى تقسيم درجات التيرم، وطريقة اداء الامتحان فى حال تعليق الدراسة وهذا غريب، وانطلقت هاشتاجات تطالب بطريقة تقسيم درجات التيرم، مشيرا إلى أنه فى حالة تعليق الدراسة شهر أو شهرين سيتم تعويضهم فى الإجازة الصيفية وأن الامتحان فى المحتوى العلمى بالكامل .

 

وتابع شوقى:" فى حال تأجيل الدراسة لفترة زمنية معينة لأسباب موضوعية قررتها الدولة ككل من خلال وزارة الصحة والتعليم الأساسي والفنى والأجهزة السيادية، لن يتم تصعيد طالب لمرحلة تعليمية جديدة ألا بعد استكمال دراسته لكافة المحتوى العلمى المطلوب منه ولن يتم خصم درجات أو إلغاء امتحانات وغيره.

 

 

 

 


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