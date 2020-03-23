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البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

الإثنين، 23 مارس 2020 10:44 م
البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور عمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB
كتب – أحمد يعقوب

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أعلن عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIBاليوم الاثنين، قبول تحدى المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، فى مبادرة "تحدى الخير"، وذلك بدعم "التجارى الدولى" لـ 10 آلاف أسرة مصر.

وقال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، "أعلن تحدى ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز"، فى عمل الخير".

وينشر "اليوم السابع" الفيديو الخاص بدعم البنك التجارى الدولى لمبادرة "تحدى الخير".

وتسابق عدد كبير من قيادات الأعمال ومشاهير المجتمع فى دعم المجتمع المصرى، فى أزمة انتشار فيروس كورونا التى أثرت بدورها علي عدد كبير من الأسر لتوقف أعمالهم وخاصة أصحاب الأعمال الحرفية ممن يحصلون على رزقهم يوما بيوم، ولذلك أعلن عدد كبير من النجوم المشاركة فى "تحدى الخير".

 

 


تحدى الخير

عمرو الجانينى

البنك التجارى الدولى

اليوم السابع بلس

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