الإعدام شنقا لعاطل والسجن 15 سنة لسيدة لقتلهما مسنة بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وعلاء سمير حسن، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 2292 لسنة 2012 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 19 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد وصول" فوزية ع م" 57 سنة ربة منزل، لمستشفى الزقازيق العام جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات متفرقة.

وتوصلت التحريات التى قام بها النقيب أحمد عثمان، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، إلى قيام " خالص ال م " مقيم النحال دائرة أول الزقازيق و" شيماء أ م" ربة منزل مقيمة النحال، بالاشتراك مع متهم ثالث شهرته عرسة، تم محاكمته من قبل بقتل المجنى عليها.

وتبين من التحقيقات وجود خلافات سابقة بين عائلة المجنى عليها والمتهمين، وأثناء سير المجنى عليها بالشارع لشراء بعض المستلزمات لأسرتها، قامت المتهمة "شيماء" باستواقفها بالشارع وسددت لها عدة طعنات واتصلت بالمتهمين "خالص" و"عرسة" وقاموا جميعا بقتل المجنى عليها وجرها بالشارع بطريقة بشعة وتعذيبها انتقاما من نجلها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى قررت الإعدام شنقا ل "خالص" ومعاقبة المتهمة "شيماء" بالسجن 15 سنة، كما تم محاكمة "عرسة" بإحالة أوراقه للمفتي في وقت سابق.