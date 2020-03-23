اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإعدام شنقا لعاطل والسجن 15 سنة لسيدة لقتلهما مسنة بالشرقية

الإثنين، 23 مارس 2020 01:49 م
الإعدام شنقا لعاطل والسجن 15 سنة لسيدة لقتلهما مسنة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قضت جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا  لعاطل يدعي" خ ال م" والسجن 15 سنة لربة منزل تدعي" ش أ م" لقيامها بالإشتراك مع مسجل خطر يدعي" عرسة" سبق محاكمته في جلسات سابقة، بقتل سيدة مسنة إنتقاما من أسرته، وكانت هيئة المحكمة قد قررت إحالة أوراق" خالص" لفضيلة  مفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم 23 مارس للنطق بالحكم عليه وعلي المتهمة" شيماء".

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وعلاء سمير حسن، وسكرتارية نبيل شكري.

 

تعود أحداث القضية رقم 2292 لسنة 2012 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 19 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد وصول" فوزية ع م" 57 سنة ربة منزل، لمستشفى الزقازيق العام جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات متفرقة.

 

وتوصلت التحريات التى قام بها النقيب أحمد عثمان، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، إلى قيام " خالص ال م " مقيم النحال دائرة أول الزقازيق و" شيماء أ م" ربة منزل مقيمة النحال، بالاشتراك مع متهم ثالث شهرته عرسة، تم محاكمته من قبل بقتل المجنى عليها.

 

وتبين من التحقيقات وجود خلافات سابقة بين عائلة المجنى عليها والمتهمين، وأثناء سير المجنى عليها بالشارع لشراء بعض المستلزمات لأسرتها، قامت المتهمة "شيماء" باستواقفها بالشارع وسددت لها عدة طعنات واتصلت بالمتهمين "خالص" و"عرسة" وقاموا جميعا بقتل المجنى عليها وجرها بالشارع بطريقة بشعة وتعذيبها انتقاما من نجلها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى قررت  الإعدام شنقا ل "خالص" ومعاقبة المتهمة "شيماء" بالسجن 15 سنة،  كما تم محاكمة  "عرسة" بإحالة أوراقه للمفتي في وقت سابق.

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

جنايات الزقازيق

ذبح مسنة

اخبار الجريمة

اعدام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة