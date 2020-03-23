اليوم السابع
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الأمن المغربى يوقف المتورطَين فى التحريض على خرق "الطوارئ الصحية"

الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 ص
الأمن المغربى يوقف المتورطَين فى التحريض على خرق "الطوارئ الصحية" عناصر من الشرطة المغربية
الرباط /أ ش أ/

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تمكنت عناصر من الشرطة القضائية المغربية بمدينة طنجة، من ضبط شخصين يبلغان من العمر 24 و42 سنة، أحدهما من ذوى السوابق القضائية، للاشتباه فى تورطهما بالتحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشى وباء كورونا.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى الليلة، أنها باشرت إجراءات تحديد هويات جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء السبت، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، حيث تم ضبط المتورط الرئيسى الذى خرج أولا للشارع العام بأحد أحياء مدينة طنجة، وشرع فى تحريض الناس على التجمهر، كما تم ضبط الشخص الثانى الذى حرض الناس على العصيان والتجمهر بحى مسنانة بمدينة طنجة فى ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.

وأضاف البيان أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة على خلفية التحريات التمهيدية التى تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه فى التحريض أو المساهمة أو المشاركة فى ارتكاب هذه الأفعال التى تمس بالأمن الصحى لعموم المواطنات والمواطنين.

 


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فيروس كورونا

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