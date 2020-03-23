اليوم السابع
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الأردن يعلن استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر

الإثنين، 23 مارس 2020 01:08 م
الأردن يعلن استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر الجيش فى الأردن
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الأردن أعلن استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر

وتنفذ المملكة الأردنية اجراءات صارمة فى العاصمة عمان لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول الأسابيع القادمة لمنع أى شبهة لنقل العدوى، وعرضت وسائل اعلام أردنية فى هذا الشأن فيديوهات جديدة توثق جانب من أعمال التعقيم فى شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

وأظهرت لقطات الفيديو انتشار سيارات التنظيف والتجميل فى شوارع عمان بعد تجهيزها بمعدات التعقيم والتطهير، وقام العاملون عليها بتعقيم الشوارع والأشجار ورش وجهات المنازل بمواد التطهير، وذلك فى الوقت التى شهدت فيه شوارع عمان خلوها من حركات المواطنين تنفيذ لإجراءات المملكة فى مواجهة فيروس كورونا.


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