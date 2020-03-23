اقتراب أعداد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا من 64 ألف حالة شخص

أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين باقتراب أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا من 64 ألف حالة إصابة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين إرسال طائرة عسكرية "عاشرة " من طراز "ايل-76" إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا " المستجد.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس " الروسية - إن طائرة النقل العسكرية من طراز "ايل-76" وهي "العاشرة" ، أقلعت من مطار "تشكالوفسكي " في (موسكو ) متجهة إلى إيطاليا تقل عسكريين روس و"تقنيات".

يشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير من فيروس "كورونا"، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس تنفيذ مهامهم.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس "كورونا " المستجد في القارة الأوروبية.

ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من ستين ألف حالة إصابة، فيما لقي نحو خمسة آلاف وأربعمائة شخص حتفهم.