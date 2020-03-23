اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. ماذا تعنى نتيجة تحليل ALD أو هرمون الألدوستيرون؟

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. ماذا تعنى نتيجة تحليل ALD أو هرمون الألدوستيرون؟ تحليل الألدوستيرون
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الألدوستيرون (ALD) هو هرمون تصنعه الغدد الكظرية، وهما غدتان صغيرتان تقعان فوق الكليتين ويساعد هذا الهرمون في التحكم في ضغط الدم والحفاظ على مستويات صحية من الصوديوم والبوتاسيوم والمعادن الأخرى، وفى تقرير سابق من سلسلة "اطمن على نفسك" تعرفنا على أن هذا التحليل يساعد فى تشخيص مشاكل صحية معينة مثل: ضغط الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على ماذا تعني نتيجة تحليل الألدوستيرون، وفقاً لموقعى webmd و uofmhealth.

تحليل اطمن على نفسك.. ماذا تعنى نتيجة تحليل الألدوستيرون؟
تحليل الألدوستيرون

وقد يطلب طبيبك إجراء اختبار للألدوستيرون لعدة أسباب ، بما في ذلك:

- قياس كمية الألدوستيرون التي تفرزها الغدد الكظرية في جسمك

-للبحث عن وجود ورم قد يؤثر على وظيفة الغدد الكظرية

-لتقييم أصول ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض مستويات البوتاسيوم

-لتقييم شدة انخفاض الدم عند الوقوف، وهي حالة تعرف أيضًا باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

تحاليل
تحاليل

نتائج تحليل الألدوستيرون

المعدل الطبيعى لهرمون الألدوستيرون فى الدم يتراوح من 5-80 نانوجرام لكل ديسيلتر أثناء الوقوف أو الجلوس، وأثناء النوم أو الاستلقاء تتراوح من 3–35 نانوجرام لكل ديسيلتر.

إذا أظهرت اختباراتك مستوى عال من الألدوستيرون ومستوى منخفض من الرينين ومستوى الكورتيزول الطبيعي، فقد يشخصك طبيبك بمتلازمة كون أو فرط ألدوستيرونية.

إذا أظهرت نتائجك مستوى عال من الألدوستيرون ومستوى عالٍ من الرينين ، فقد تكون مصابًا بمرض الألدوستيرونية الثانوية.

إذا كانت مستويات الألدوستيرون والكورتيزول أقل من المعتاد، ومستوى الرينين مرتفع ، فقد يتم تشخيصك بمرض أديسون.

إذا كانت مستويات الألدوستيرون والرينين منخفضة ، في حين أن مستوى الكورتيزول مرتفع ، فقد يتم تشخيصك بمتلازمة كوشينج.


تحليل الألدوستيرون

تحاليل

امراض ضغط الدم

مشاكل ضغط الدم

ضغط الدم الانتصابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة