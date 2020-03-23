ارتفاع عدد الوفيات بكورونا فى إيطاليا بواقع 602 فى يوم واحد

رويترز

قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 602 إلى 6077 شخصا في المجمل وذلك في أقل زيادة منذ يوم الخميس مما يدل على توجه واضح للانخفاض.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 63927 بالمقارنة مع 59138 بزيادة نسبتها ثمانية في المئة وهي أدنى نسبة منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير شباط.

ومن بين حالات الإصابة بمختلف أنحاء البلاد، تعافى 7432 شخصا بشكل كامل اليوم الاثنين مقارنة مع 7024 في اليوم السابق. ولا يزال 3204 أشخاص في وحدات الرعاية المكثفة.