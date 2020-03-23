اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا إلى 3611 حالة بزيادة 33. 19%

الإثنين، 23 مارس 2020 11:46 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا إلى 3611 حالة بزيادة 33. 19% الرئيس النمساوى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا اليوم إلى 3611 حالة بنسبة نمو 33ر19%.
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين أن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق لافتا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و611 في غضون يوم واحد.
وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و429 ألف حالة حتى الآن كما تم تسجيل 16 حالة وفاة. 
وأشار البيان إلى أن توزيع الإصابات على الولايات النمساوية جاء منها 696 في النمسا العليا تليها 676 في تيرول وفي النمسا السفلى 512 مصابًا وفي فيينا كان هناك 451 وفي ستيريا 447 حالة. 
يشار إلى أن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أكد أن التدابير الصحية في البلاد وعلى رأسها الحجر الصحي في المنازل تحقق تقدمًا إيجابيًا.
 

أعلن المتحدث باسم فريق الأزمات الطبية فى العاصمة النمساوية "فيينا" أندرياس هوبر، تسجيل حالتى وفاة جديدتين، فى العاصمة النمساوية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة فى المدينة إلى 6 حالات، وفى النمسا عموما إلى 12 حالة.

وأوضح هوبر، فى تصريح أن الحالتين لرجلين يبلغان من العمر 93 و 76 عاما، وتوفيا بعد معاناة صحية استمرت عدة أيام فى إحدى المستشفيات العامة فى فيينا.

وعلى صعيد آخر .. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية نشر 1000 جندى إضافى لتكثيف مراقبة الحدود مع دول الجوار.

وأكد وزير الداخلية كارل نيهامر - فى مؤتمر صحفى اليوم- أنه جارى بحث نشر 2400 جندى إضافى فى الأيام المقبلة؛ لزيادة جهود تأمين الحدود علاوة على توفير الأمن للمجتمع فى ظل الظروف الطارئة الراهنة بعد تمديدها إلى 13 أبريل المقبل.

 


كورونا

النمسا

الحجر الصحي

ردولف أنشوبير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة