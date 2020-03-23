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إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة ترويج أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء

الإثنين، 23 مارس 2020 01:02 م
إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة ترويج أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء محكمه_أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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أحالت نيابة الزاوية الحمراء  اخطر تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات لحيازته المواد المخدرة، واقراص الترامادول  بدائرة القسم، وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء  ألقي القبض علي  "س.ع" 30سنة،   تاجر مخدرات بالزاوية الحمراء والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم  سرقة بالإكراه، وتم ضبطه"أثناء تواجده بمسكنه، بحوزته 300 جرام  من الهيروين المخدر و34 من أقراص الترمادول ، و 1200 جنيه مبلغ مالي  وهاتف محمول.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيقات معه .

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 


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