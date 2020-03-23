إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة لحيازتهما مخدرات فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة لحيازتهما كمية من المواد المخدرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطلين الأول مجدي.ك عاطل واسلام.ي عاطل وبحوزة المتهم الاول كمية من مخدر الفودو "وزنت 800 جرام ومبلغ مالى1500هاتف محمول، والثاني، بحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام" مبلغ مالى 800 جنيه، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما في الشرابية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيقات معه .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.