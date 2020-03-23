اليوم السابع
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إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقليوبية.. تعرف عليها (صور)

الإثنين، 23 مارس 2020 11:26 ص
إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقليوبية.. تعرف عليها (صور) محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء أحمد عشماوي مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم راجح نائب عن رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفى الجامعي.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

كما أكد الهجان، على ضرورة توفير وتجهيز أماكن عزل مناسبة للمخالطين وإمداد الطاقم الطبي وطواقم التمريض بجهاز PCR،وبالكميات المطلوبة من المطهرات والجوارب والماسكات، وتوفير كميات كبيرة من الكلور والكحول وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة بنها.

وتابع المحافظ، مشدداً على دور العمد والمشايخ بالقرى في تفعيل قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والقهاوي والكافيتريات والملاعب والنوادي الخاصة في تمام السابعة مساءً لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار،وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك ضرورة مساعدة ودعم الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين لمساعدة كبار السن من المرضى بأمراض مزمنة وإيصال الدواء إليهم في المنازل ، ونشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين حول طرق الوقاية والكشف لمواجهة فيروس كورونا المستجد وزيادة الوعي داخل المجتمع.

 

متابعة الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا بالقليوبية
متابعة الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا بالقليوبية

 

محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا 2
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا 2

 

محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

 


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