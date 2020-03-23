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"أوقاف الشرقية": مساجد المحافظة ملتزمة بقرار الغلق

الإثنين، 23 مارس 2020 01:09 م
"أوقاف الشرقية": مساجد المحافظة ملتزمة بقرار الغلق الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، إن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة ملتزمة بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بغلق المساجد والزوايا وملحقاتها، ولم ترد حتى الآن أي مخالفة للقرار من خلال مفتشى الأوقاف أو الأهالى.

وأضاف الخطيب لـ "اليوم السابع"، أنه تم عمل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بكل إدارة من والإدارات الفرعية تتواصل مع الغرفة الرئيسية بالمديرية، وتم توجيه جميع الأئمة وعمال المساجد بتنفيذ تعليمات وزير الأوقاف بغلق المساجد والزوايا وملحقاتها وإقامة الآن بالصيغة المتواجدة على موقع وزارة الاوقاف وكما وردت بالقرار .

كما تم تشكيل لجان من مفتشي الأوقاف لمتابعة المساجد على مدار اليوم وإخطار المديرية يوميا بتقرير عن كل إدارة بشكل سريع.

وأوضح الخطيب، أنه حتى الآن لم يتم ورود أى مخالفة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه حال وجود لاقدر الله أى مخالفة يتم عمل مذكرة مفصلة بما تم ورفعها فورا لوزير الأوقاف لاتخاذ اللازم قانونا.

وناشد الخطيب الأهالى بضرورة الالتزام بالتعليمات التي ترد من الحكومة ،خاصة وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف حفاظا على الصحة العامة وتلاشيا من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 ودعا وكيل وزارة الاوقاف الله ان يرفع البلاء عن مصر وشعبها الأصيل الابى داعيا أن يوفق قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشها وشرطتها وشعبها الى ما يحبه الله ويرضاه .

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

 

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

الاوقاف اغلاق المساجد كورونا

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