أمن القليوبية يضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة القطاع الثاني الدائري مطلع بهتيم اتجاه الجيزة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من :- "ا.م"23سنه،عاطل ،ومقيم دائرة مركز شبين القناطر ،و"ا.م"24سنه،عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،أثناء أستقلالهم دراجة بخارية قيادة المتهم الأول بالكشف علي الدراجة البخارية تبين سرقتها .

كما تم ضبط كلا من "م.ع"28سنه،عاطل مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"م.س"30 سنه، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة حال استقلالهما الدرجة النارية قيادة المتهم الأول بالكشف علي الدراجة البخارية تبين انه مبلغ بسرقتها تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من عدة قضايا متنوعة لسرقته حقائب المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الأول الدائري بناحية أعلى الطريق الدائري – دائرة قسم الخصوص وبصحبته القوة المرافقة بتمكنه من ضبط "م م س" 30 سنة، عاطل ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة السابق اتهامه في عددة قضايا ( نشل – سلاح – سرقة ) مطلوب التنفيذ عليه في قضية ( سرقة ) حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون وقيامه بخطف حقيبة اليد الخاصة بـ" ش ر ش " المقيم حدائق القبة – القاهرة وبداخلها مبلغ مالي 1700 جنية وهاتف محمول ماركة oppo وضبط المسروقات بحوزته ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.