اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما

الإثنين، 23 مارس 2020 02:03 م
أمن القليوبية يضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما دراجة بخارية-أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة القطاع الثاني الدائري مطلع بهتيم اتجاه الجيزة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من :- "ا.م"23سنه،عاطل ،ومقيم دائرة مركز شبين القناطر ،و"ا.م"24سنه،عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،أثناء أستقلالهم دراجة بخارية قيادة المتهم الأول بالكشف علي الدراجة البخارية تبين سرقتها .

كما تم ضبط كلا من "م.ع"28سنه،عاطل مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"م.س"30 سنه، عاطل ومقيم  دائرة قسم ثان شبرا الخيمة  حال استقلالهما الدرجة النارية قيادة المتهم الأول بالكشف علي الدراجة البخارية تبين انه  مبلغ بسرقتها تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من عدة قضايا متنوعة لسرقته حقائب المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ  والمعين خدمة القطاع الأول الدائري بناحية أعلى الطريق الدائري – دائرة قسم الخصوص وبصحبته القوة المرافقة بتمكنه من ضبط "م م س" 30 سنة، عاطل ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة السابق اتهامه في عددة قضايا ( نشل – سلاح – سرقة ) مطلوب التنفيذ عليه في قضية ( سرقة ) حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون وقيامه بخطف حقيبة اليد الخاصة بـ" ش    ر   ش "  المقيم حدائق القبة – القاهرة وبداخلها مبلغ مالي 1700 جنية وهاتف محمول ماركة oppo  وضبط المسروقات بحوزته ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار مصر

القليوبية

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة