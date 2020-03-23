أمن القليوبية يضبط دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما

كما تم ضبط كلا من "م.ع"28سنه،عاطل مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"م.س"30 سنه، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة حال استقلالهما الدرجة النارية قيادة المتهم الأول بالكشف علي الدراجة البخارية تبين انه مبلغ بسرقتها تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من عدة قضايا متنوعة لسرقته حقائب المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.
وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الأول الدائري بناحية أعلى الطريق الدائري – دائرة قسم الخصوص وبصحبته القوة المرافقة بتمكنه من ضبط "م م س" 30 سنة، عاطل ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة السابق اتهامه في عددة قضايا ( نشل – سلاح – سرقة ) مطلوب التنفيذ عليه في قضية ( سرقة ) حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون وقيامه بخطف حقيبة اليد الخاصة بـ" ش ر ش " المقيم حدائق القبة – القاهرة وبداخلها مبلغ مالي 1700 جنية وهاتف محمول ماركة oppo وضبط المسروقات بحوزته ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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