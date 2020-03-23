أكاديمى تركى يتوقع أن تواجه تركيا نفس مصير إيطاليا بشأن فيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

في حوار مع جريدة دوفار التركية، حذر عمر التنديش الأستاذ المساعد في كلية بوسطن والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، من أن هناك "تسونامي" في طريقه إلى تركيا، وأضاف أن تركيا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب التنديش، تروج الحكومة التركية إلى أنها تتعامل بشكل جيد مع الأزمة، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب كانت وزارة الصحة التركية تؤكد أن البلاد خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا على عكس الواقع.

وأضاف التنديش، أن الحكومة التركية تدرك الآثار الاقتصادية والسياسية الخطيرة المترتبة على تفشي الفيروس، ولكنها لم تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من تفشي الوباء.

كما أكد قائلا: "تتجه تركيا في اتجاه إيطاليا. سيصدم الجمهور بعدد القتلى في الأيام المقبلة".