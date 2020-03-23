اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسبانيا تتحرك لاحتواء الأزمة.. تحويل أرض معارض لأكبر مستشفى علاج لـ"كورونا".. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 03:11 م
أسبانيا تتحرك لاحتواء الأزمة.. تحويل أرض معارض لأكبر مستشفى علاج لـ"كورونا".. فيديو ارض المعارض فى اسبانيا تتحول لمستشفى لاستقبال حالات كورونا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحولت أرض المعارض فى إسبانيا Ifema إلى أكبر مسشتفى لعلاج فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى محاولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين وعلاجهم فى أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووحدة الطوارئ العسكرية UME.

ارض المعارض تتحول لمستشفى
ارض المعارض تتحول لمستشفى

 

وأعلنت إسبانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشى فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون فى اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين فى مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.

وتضمنت الخطة اللوجستية التى  تم تنفيذها فى إسبانيا من توفير العديد من الحجرات وضم 1396 سريرا ، منهم 96 بوحدات العناية المركزية ، وتوفير 200 سرير لمساعدة المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.

والتزمت السلطات الصحية بالفصل بين الأسرة الموضوعة بمسافة ثلاثة أمتار ،وقال خوسيه بيريز بلانكو ، منسق الأدوات فى هذا المركز الصحى المؤقت ان حجمه  يعتبرمستشفيين معا، وتم توفيره لابقاء المسافات محفوظة بين المرضى، لتمكين الأطباء والممرضين من العبور عبر الممرات الواسعة حفاظا على صحتهم".

وأشار بلانكو إلى أنه فى وسط هذا المستشفى سيتم تركيب حاويات للدش ، كما يتم تركيب خزانات الأكسجين السائلة ، وأنابيب التوزيع ، وهو عمل حيوى لتقديم المساعدة التنفسية لجميع المصابين بالفيروس.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز قال "نحن في حالة حرب"، وذلك بعد يوم من التحذير من أن "الأسوأ لم يأت بعد" فى تفشي الفيروس، مضيفا أن "الجيش سيلعب دورا أكبر في التصدي للوباء، ودعا إلى مساعدة اقتصادية أكبر من الاتحاد الأوروبى".

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد فى 14 مارس لمدة 15 يوما، السكان من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

وأفاد رئيس الحكومة الإسبانية بأنه يأمل أن توافق كل الأحزاب تمديد حالة الطوارئ إلى 11 أبريل، علما أنها أول مرة سيتم فيها تمديد حالة الطوارئ خلال الحكم الديمقراطي بإسبانيا المستمر منذ 4 عقود.

كما أشاد سانتشيز بالتزام المواطنين بالبقاء في منازلهم ودافع عن أهمية تمديد حالة الطوارئ قائلا: "نأمل أن نستطيع، بهذا الإجراء الصارم والشديد والصعب.. تعديل منحنى تطور فيروس كورونا".

 


اسبانيا

فيروس كورونا

مستشفى

ارض المعارض

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة