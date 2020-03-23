أسبانيا تتحرك لاحتواء الأزمة.. تحويل أرض معارض لأكبر مستشفى علاج لـ"كورونا".. فيديو

كتبت فاطمة شوقى

تحولت أرض المعارض فى إسبانيا Ifema إلى أكبر مسشتفى لعلاج فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى محاولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين وعلاجهم فى أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووحدة الطوارئ العسكرية UME.



ارض المعارض تتحول لمستشفى

وأعلنت إسبانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشى فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون فى اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين فى مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.

وتضمنت الخطة اللوجستية التى تم تنفيذها فى إسبانيا من توفير العديد من الحجرات وضم 1396 سريرا ، منهم 96 بوحدات العناية المركزية ، وتوفير 200 سرير لمساعدة المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.

والتزمت السلطات الصحية بالفصل بين الأسرة الموضوعة بمسافة ثلاثة أمتار ،وقال خوسيه بيريز بلانكو ، منسق الأدوات فى هذا المركز الصحى المؤقت ان حجمه يعتبرمستشفيين معا، وتم توفيره لابقاء المسافات محفوظة بين المرضى، لتمكين الأطباء والممرضين من العبور عبر الممرات الواسعة حفاظا على صحتهم".

وأشار بلانكو إلى أنه فى وسط هذا المستشفى سيتم تركيب حاويات للدش ، كما يتم تركيب خزانات الأكسجين السائلة ، وأنابيب التوزيع ، وهو عمل حيوى لتقديم المساعدة التنفسية لجميع المصابين بالفيروس.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز قال "نحن في حالة حرب"، وذلك بعد يوم من التحذير من أن "الأسوأ لم يأت بعد" فى تفشي الفيروس، مضيفا أن "الجيش سيلعب دورا أكبر في التصدي للوباء، ودعا إلى مساعدة اقتصادية أكبر من الاتحاد الأوروبى".

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد فى 14 مارس لمدة 15 يوما، السكان من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

وأفاد رئيس الحكومة الإسبانية بأنه يأمل أن توافق كل الأحزاب تمديد حالة الطوارئ إلى 11 أبريل، علما أنها أول مرة سيتم فيها تمديد حالة الطوارئ خلال الحكم الديمقراطي بإسبانيا المستمر منذ 4 عقود.

كما أشاد سانتشيز بالتزام المواطنين بالبقاء في منازلهم ودافع عن أهمية تمديد حالة الطوارئ قائلا: "نأمل أن نستطيع، بهذا الإجراء الصارم والشديد والصعب.. تعديل منحنى تطور فيروس كورونا".