اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 09:20 م
خالد صلاح
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أربع حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى كندا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:26 م
أربع حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى كندا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت كندا، اليوم الإثنين، عن أربع حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد فى مقاطعتى أونتاريو وبريتش كولومبيا، وقالت مسؤولة الصحة العامة فى مقاطعة بريتش كولومبيا، الدكتورة بونى هنري، فى مؤتمرها الصحفى "توفى ثلاثة أشخاص آخرين بسبب الفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ليصل إجمالى عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس المستجد فى المقاطعة إلى 13 حالة".
 
كما توفى رجل فى الثمانينيات من عمره فى مستشفى فى ليندسى فى مقاطعة أونتاريو بعد اختبار إيجابى للفيروس، ليصبح سادس حالة وفاة فى أونتاريو بسبب الفيروس.
 
ويقول المسؤولون فى المقاطعة إن الرجل دخل مستشفى "روس ميموريال" فى 19 مارس الجارى "بعد إصابته بحمى شديدة ومرض يشبه الإنفلونزا". وأضافوا أنه تم بعد ذلك إجراء الاختبارات وتأكد يوم السبت أنه مصاب بكوفيد-19. وتوفى بعد ظهر أمس الأحد مصابا بالالتهاب الرئوى.
 
ومن جانبها أعلنت مقاطعة كيبيك عن أكثر من 600 حالة جديدة بعد أن غيرت المقاطعة طرق الاختبار التى كانت تجريها، مشيرة إلى وجود 628 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. و45 شخصا فى المستشفى، و20 فى العناية المركزة.
 
أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الإثنين عن تخصيص 192 مليون دولار كندى كتمويل جديد مخصص لمساعدة الباحثين الذين يعملون على تطوير وإنتاج لقاح جديد لفيروس "كوفيد-19"، جاء ذلك فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا حيث يقوم بعزل ذاتى بعد تأكد إصابة زوجته بالفيروس إثر عودتها من المملكة المتحدة.
 
وتم اختبار 98824 شخصا فى كندا مع وجود 1430 حالة إصابة مؤكدة و41 حالة محتملة و 20 حالة وفاة.
 

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