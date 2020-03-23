اليوم السابع
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"أبو الغيط بلا كورونا".. شباب القرية يوزعون كمامات بالشوارع ويطهرون موقف السيارات

الإثنين، 23 مارس 2020 12:05 م
"أبو الغيط بلا كورونا".. شباب القرية يوزعون كمامات بالشوارع ويطهرون موقف السيارات أبو الغيط بلا كورونا مبادرة للشباب بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن شباب قرية أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، مبادرة لتوزيع الكمامات والجوانتيات إلى جانب إجراء التعقيم لأيادي المواطنين بالأسواق وشوارع القرية وتطهير موقف السيارات الخاص بالقرية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتأكيد للمواطن على أنه لا مجال للاستهرار بحياته وأن حياته تهم الدولة ولذلك تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لحمايته.

وأكد الشباب، أن المبادرة تم تدشينها تحت شعار "أبو الغيط بلا كورونا"، حيث تستهدف أيضا المرور على المحلات لتوعيتهم بضرورة ارتداء الجوانتيات أثناء عملية البيع للجمهور حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين، ومنعا لانتشار الفيروس.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

استخدام المطهرات للمواطنين لحماية انفسهم من كورونا

استخدام المطهرات للمواطنين لحماية انفسهم من كورونا

 

تطهير السيارات
تطهير السيارات

 

تطهير وسائل المواصلات بالقرية
تطهير وسائل المواصلات بالقرية

 

تعقيم موقف السيارات بالقرية
تعقيم موقف السيارات بالقرية

 

توزيع كمامات وجوارب على أهالي القرية
توزيع كمامات وجوارب على أهالي القرية

 

توعية الأطفال على النظافة والتطهير
توعية الأطفال على النظافة والتطهير

 

توعية الأهالي بشوارع القرية ضد كورونا
توعية الأهالي بشوارع القرية ضد كورونا

 

شباب قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية يطلقون حملة للتوعية
شباب قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية يطلقون حملة للتوعية

 

نشر ملصقات التوعية بشوارع القرية
نشر ملصقات التوعية بشوارع القرية

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