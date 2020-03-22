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9 اجرءات وقائية تطبقها " السكرى " لحماية العاملين فى مناجم الذهب

الأحد، 22 مارس 2020 02:00 ص
9 اجرءات وقائية تطبقها " السكرى " لحماية العاملين فى مناجم الذهب منجم ذهب السكرى
كتبت - مروة الغول

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اتخذت شركة السكرى لمناجم الذهب منهجًا منظمًا  يضم مجموعة من الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تتم  إدارة مخاطر الأمراض المعدية في المنجم  نفس الإطار ، مع مراعاة خطة إدارة الأزمات الحالية وخطة استمرارية الأعمال وإجراءات الاستجابة للطوارئ الهدف الأساسي للوقاية من  فيروس كورونا هو ضمان سلامة الأشخاص مع خلق بيئة مواتية لمواصلة الأعمال  حيث تم تصميم خطة للاندماج في خطة إدارة الأزمات وخطة استمرارية الأعمال وإجراءات الاستجابة للطوارئ لتحقيق هذه الخطط الإدارية ، تم تصميمها للتعامل بشكل استباقي مع المخاطر التي يتعرض لها الموظفون الأفراد ، ومجالات العمل والاستدامة العامة للأعمال وكانت مجموعة الإجراءات كالتالي.. 
 
1- تنفيذ برنامج الفحص لجميع المسافرين المحليين والدوليين قبل دخولهم الموقع.
 
2-تم توفير معقم اليدين الكحولي في كل مناطق العمل.
 
3- تحضيرمنطقة للحجر الصحي للحالات المشتبه بها.
 
4-تم امداد السلطات القانونية المحلية بمدينة مرسى علم بنسخ من خطة الشركة في مواجهة الفيروس والإجراءات المتبعة.
 
5-زيادة مستويات المخزون من الطعام  والماء ومعدات الوقاية الشخصية.
 
6-تم ابلاغ جميع الموظفين بالوضع الحالي والتاكيد على نصائح الوقاية والعلامات والأعراض المحتملة للفيروس.
 
 7-حث اي موظف يعانى من علامات وأعراض بان يتم إبلاغ العيادة الخاصة بالموقع في الحال.
 
8-تم التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الحكومية بمرسى علم بخصوص بروتوكول الاستجابة الحكومية وما هو متاح وممكن في منجم السكرى السفر وتبديل الورديات فقط.
 
9-تعليق السفر الغير ضروري للعاملين بالمنجم.

الذهب

منجم السكري

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

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