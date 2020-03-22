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17 إصابة من كل 100 ألف مواطن.. ارتفاع وفيات كورونا فى السويد إلى 20 متوفى

الأحد، 22 مارس 2020 11:52 م
17 إصابة من كل 100 ألف مواطن.. ارتفاع وفيات كورونا فى السويد إلى 20 متوفى ضحايا فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، الأحد، فيما وصل عدد المصابين إلى 1746 حالة.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، أشارت الهيئة العامة للصحة أن معدل الإصابة بالفيروس المستجد بلغ 17 إصابة لكل 100 ألف نسمة، كما أوضحت الأرقام أن نسبة 53% من المصابين رجال وبلغ متوسط عمر المصابين 50 عاما.

وكشفت الصحة السويدية، أن معظم المصابين جاءوا من الخارج، بينما الإصابات التى حدثت فى السويد كانت لأشخاص خالطوا آخرين قادمين من الخارج، لكنها أشارت إلى وجود حالات أخرى أصيب فيها أشخاص دون أن يكونوا على صلة مع القادمين من الخارج.

منظمة الصحة العالمية كشفت عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هى مأساة بحد ذاتها، وهى فى الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال: علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأى حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية، وبذلك تعطى ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.

وأضاف: علينا أن نتوخى الحذر بالطبع، فحتى هذا الوضع الإيجابى يمكن أن ينقلب على عقبيه، ولكن تجربة المدن والبلدان التى حاربت هذا الفيروس وتمكنت من دحره تعطى الأمل والشجاعة لبقية العالم.


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