12 اجراء لـ" الأعلى للجامعات " للتعامل مع سيناريوهات انتشار فيروس كورونا

كتب محمد صبحى

وضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرئيسية للتعامل مع فيروس كورونا ، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، والتي تمثلت في 12 اجراء وهى: