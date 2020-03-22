اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

12 اجراء لـ" الأعلى للجامعات " للتعامل مع سيناريوهات انتشار فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:00 ص
12 اجراء لـ" الأعلى للجامعات " للتعامل مع سيناريوهات انتشار فيروس كورونا الدكتور حسام عبد الغفار - الأمين العام للمستشفيات الجامعية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرئيسية للتعامل مع فيروس كورونا ، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ،  خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، والتي تمثلت في 12 اجراء وهى:

 

  1. التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس فى خطابه للمديرين التنفيذين
  2. خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70% .
  3.  تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سرير وإعدادها حال الاحتياج إليها.
  4.  تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
  5.  خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن   مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية.
  6. التأكد من صلاحية  أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
  7. توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة.
  8. التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها.
  9. عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام ....)،  مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي.
  10. التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة ستة أشهر قادمة.
  11. التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس.
  12. التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة.

 


المستشفيات الجامعية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

كورونا

حسام عبد الغفار

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجهيز عزل بكل مستشفى جامعى لمواجهة كورونا.. وخفض استقبال الحالات غير الطارئة

الخميس، 19 مارس 2020 09:47 م

رئيس جامعة بني سويف يفتتح وحدة الرعاية المركزة الجديدة ووحدة طوارئ الباطنة بالمستشفى الجامعي

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:20 م

رئيس جامعة أسيوط يخصص غرف عزل بالمستشفى الجامعى الرئيسى لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:58 م

رئيس جامعة بنى سويف: صرف مكافأة للعاملين بالمستشفى الجامعى والأمن الإدارى لجهودهم

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:01 م

أمين عام المستشفيات الجامعية: لا داعى للزيارات.. وتحويل الحالات المشتبه بها للطب الوقائى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة