وزير قطاع الأعمال: سنصنع سيارة كهربائية مع الصين بعد انتهاء أزمة كورونا

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الصين لم تعد القبلة الأساسية للعالم الفترة الحالية بدليل أن الصين نفسها بدأت تخرج لدول أخرى، موضحا أن مشروع تصنيع سيارة كهربائية فى الصين تأخر لفترة نتيجة انتشار فيروس كورونا فى ووهان الصينية، حيث كنا قبل الفيروس بشهر ونصف أو شهرين بالفعل نتواصل معهم، وفتحوا المصنع مرة أخرى وسنكمل معهم المفاوضات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة: "نحن من سيستثمر ومن سيدير وبنفس علامة شركة النصر فى مصر، وبالرغم من ذلك لدينا إصرار على عمل دراسة كاملة للسوق لضمان استمرارية المصنع واستمرارية سيارتهم، وهى ستكون سيارة رائعة، مؤكدا أنه سيتم استكمال الدراسة معهم، وسنصنع السيارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة الصناعة في مصر.

وتابع توفيق: "سنصنع سيارة بشكل أفضل وعلى أحدث موديل، بحيث تكون جذابة، وبالتالي نحن بحاجة إلى وجود محطات شحن، ولا سيما أن السيارات الجديدة تصل المسافات التى تقطعها ما بين 450 إلى 500 كيلو بين الشحنة والثانية، علاوة على خدمة ما بعد البيع وهذا لن يتوفر إلا بوجود مصنع في مصر، وبالتالى هذا سيخفض الطلب على الوقود، كما أن السيارة أكثر توفيرا من السيارات العادية.