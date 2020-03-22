اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال: سنصنع سيارة كهربائية مع الصين بعد انتهاء أزمة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:50 م
وزير قطاع الأعمال: سنصنع سيارة كهربائية مع الصين بعد انتهاء أزمة كورونا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الصين لم تعد القبلة الأساسية للعالم الفترة الحالية بدليل أن الصين نفسها بدأت تخرج لدول أخرى، موضحا أن مشروع تصنيع سيارة كهربائية فى الصين تأخر لفترة نتيجة انتشار فيروس كورونا فى ووهان الصينية، حيث كنا قبل الفيروس بشهر ونصف أو شهرين بالفعل نتواصل معهم، وفتحوا المصنع مرة أخرى وسنكمل معهم المفاوضات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة: "نحن من سيستثمر ومن سيدير وبنفس علامة شركة النصر فى مصر، وبالرغم من ذلك لدينا إصرار على عمل دراسة كاملة للسوق لضمان استمرارية المصنع واستمرارية سيارتهم، وهى ستكون سيارة رائعة، مؤكدا أنه سيتم استكمال الدراسة معهم، وسنصنع السيارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة الصناعة في مصر.

وتابع توفيق: "سنصنع سيارة بشكل أفضل وعلى أحدث موديل، بحيث تكون جذابة، وبالتالي نحن بحاجة إلى وجود محطات شحن، ولا سيما أن السيارات الجديدة تصل المسافات التى تقطعها ما بين 450 إلى 500 كيلو بين الشحنة والثانية، علاوة على خدمة ما بعد البيع وهذا لن يتوفر إلا بوجود مصنع في مصر، وبالتالى هذا سيخفض الطلب على الوقود، كما أن السيارة أكثر توفيرا من السيارات العادية.


وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

فيروس كورونا

السيارات الكهربائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة