وزير التعليم السعودى: 6 ملايين طالب استفادوا من خدمة التعليم عن بعد خلال ساعات

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مركز إنتاج محتوى المدرسة الافتراضية بمدينة الرياض الذي يخدم ستة ملايين طالب وطالبة عن بُعد على مستوى المملكة خلال مدة تعليق الدراسة. وفق واس.

واطلعوا في البداية على مكونات وخدمات المدرسة الافتراضية من خلال فيلم وثائقي يحكي قصة التعليم عن بُعد في التعليم العام والعمليات التربوية التي تتم بجهود المعلمين والمعلمات والمشرفين في إعداد المحتوى التعليمي للحصص اليومية وفق الخطة الدراسية، ونقلها مباشرة من خلال 20 قناة من قنوات عين التعليمية.

واشتملت جولة المسئولين على الفصول الدراسية، مطلعين على شرح عدد من المعلمين والمعلمات للدروس، وطريقة إيصال المحتوى التعليمي مباشرة إلى جميع طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة من خلال استوديوهات بث مصممة وفق أعلى مستوى من الخدمات الفنية والتقنيات المساندة.

وفي نهاية الجولة التفقدية أوضح وزير التعليم أنه بعد عشر ساعات من إعلان تعليق الدراسة تحولت الوزارة من نظام تعليمي يعتمد على حضور الطلاب إلى نظام تعليمي آخر يعتمد على خيار التعليم عن بُعد، مؤكداً أن هذا التحول لم يكن سهلاً، ولكن استطاعت الوزارة في ساعات أن تخدم ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، وحوالي مليون وستمائة ألف طالب في التعليم الجامعي عبر منصات وبرامج تقنية.

وأضاف الدكتور آل الشيخ:" كان هدفنا تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، وعدم توقف رحلتهم التعليمية ليوم واحد"، مشيراً إلى أن جميع الجهود أثمرت اليوم عن وجود "المدرسة الافتراضية" التي تتيح خيارات متعددة للطلاب والطالبات في أي وقت وفي أي مكان، سواءً في قناة عين أو رابط القناة على اليوتيوب أو بوابة عين أو بوابة المستقبل أو منظومة التعليم الموحدة.

وأوضح أن الطلاب والطالبات في الجامعات كانوا كذلك في رحلة علمية عن بُعد مع أساتذتهم، ويتفاعلون معهم، ويؤدون اختباراتهم وتكاليف موادهم، مبيناً أن وزارة التعليم استطاعت في هذه المرحلة تحقيق أرقاماً غير مسبوقة في التعليم عن بُعد.

وفي ختام كلمته قدم الشكر للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، كما قدم الشكر لوزير الإعلام المكلف و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمهما لجهود الوزارة في التعليم عن بُعد، مثمناً حضورهما ومشاركتهما مع فريق التعليم خلال هذه المرحلة.

كما أشاد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المدرسة الافتراضية بدعم وتوجيهات من وزير التعليم، وكذلك جهود المعلمين والمعلمات وتفانيهم لإيصال رسالة التعليم دون توقف، مؤكداً على دور كل أم وأب في دعمهم أبنائهم وبناتهم لمواصلة دراستهم عن بُعد، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أوجدت فريقاً متحداً قادراً على تحقيق منجز تعليمي نفتخر به.

عقب ذلك تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه قائلاً: "اليوم - بحمد الله - بدعم وتوجيهات القيادة فإن البنية الرقمية في المملكة متينة، ونسبة وصول الإنترنت تجاوزت 94 بالمئة، وهذه الأرقام تأتي مدعومة بشبكة من الألياف البصرية تصل اليوم إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون منزل، كما رفعنا الطاقة الاستيعابية من خلال تحرير إضافي للطيف الترددي بنسبة 30 بالمئة ، وإعطاء الأولوية لقطاعات الأمن والصحة والتعليم".

وأضاف : "رأينا كيف أن القطاع غير الربحي والقطاع الخاص يعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية في ظل رؤية خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة دقيقة من سمو ولي العهد - حفظهما الله -، حيث أطلقنا مبادرة (كلنا عطاء) وفرنا من خلالها 100 ألف شريحة بيانات مجانية للطلاب والطالبات، إضافة إلى 30 ألف جهاز لوحي ليتمكن الطلاب والطالبات من الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية الرقمية".